Bydgoskie festiwale bez dotacji z Ministerstwa Kultury. Światłownia prosi o wsparcie

- Światłownia jest miejscem, w którym tworzy się pewnego rodzaju wspólnota. Na scenie stają różni niekomercyjni artyści, z różnych środowisk, wykonujący od poezji śpiewanej, przez piosenkę aktorską, jazz, po bluesowe kawałki. Ale łączy ich wspólna cecha. Mają coś do powiedzenia. A ci po drugiej stronie chcą tego wysłuchać. I to jest cenne. Podobnie jak likwidacja barier między osobami zdrowymi a tymi z niepełnosprawnością. To się dzieje w sposób naturalny. Bez żadnych wielkich słów czy niezręczności. Dlatego musimy działać - mówi Grzegorz Dudziński, prezes Fundacji Światłownia, który sam też jest osobą niewidomą.