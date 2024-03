Trwa kolejna odsłona fordońskich "Powrotów". Wernisaż wystawy w Spichrzach nad Brdą - zobacz zdjęcia

Pierwsze prace nad projektem "Powroty" rozpoczęły się około trzech lat temu, a od czerwca ub. roku mieliśmy okazję być obserwatorami powrotów dawnych mieszkańców Fordonu do miejsc, które znamy współcześnie. Szczególnym elementem tej inicjatywy były zdjęcia z archiwów bydgoszczan – fotografie osób, rodzin, mieszkańców Starego Fordonu: zarówno tych żyjących, jak i tych, którzy już odeszli. Jak mówiła nam wówczas dr Ewa Raczyńska-Mąkowska, był to symboliczny powrót związany z przypadającą na 2023 r. pięćdziesiątą rocznicą włączenia Fordonu do granic Bydgoszczy. To właśnie ta symboliczna data utraty praw miejskich w połączeniu z trwającą rewitalizacją skłoniła autorkę do myślenia o symbolicznym powrocie mieszkańców do swojego miasteczka.

Artystycznie opracowane wizerunki mieszkańców mogliśmy podziwiać w przestrzeni publicznej przez kolejne miesiące, gdyż fotografie pojawiały się sukcesywnie. Integralną częścią projektu była także twórcza interpretacja „Powrotów” w formie wiklinowej rzeźby Piotra Tołoczki, która stanęła przed fordońską synagogą. Artystyczne działania zwieńczyła październikowa wystawa w klimatycznych murach starej bożnicy.