Silne, aktywne i zaangażowane - takie są bydgoszczanki. Jedenaście portretów wyjątkowych kobiet stanęło w sercu Bydgoszczy

Większość fotografii składających się na ekspozycję wykonana została w studio, ale część bohaterek możemy poznać także w ich warsztatach twórczych. Co istotne, każda z nich została zaprezentowana z atrybutem, który symbolizuje ich pasję, obszar działalności, w której realizują się od wielu lat.

Jak wspomina, podczas realizacji projekt "Łuczniczki" spotkał się ze sporym zainteresowaniem.

- Pojawiło się sporo głosów, że warto by poszerzyć, rozwinąć ten projekt. Co z kolei daje spore pole do popisu. Mam już plany co do kontynuacji, zwłaszcza, że podczas wernisażu miała miejsce rozmowa, że byłoby to mile widziane w naszym mieście - mówi nasz rozmówca.