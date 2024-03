Artystka z Bydgoszczy o kulisach powstania ceramiki do filmu "Kos". Rozmawiamy z Adrianą Witucką

- Kiedy jestem zapraszana do współpracy do filmu, nie czytam scenariusza, żeby się nie wrzucić w jakąś szufladę. Mnie interesuje przede wszystkim epoka, akcja, do której jest potrzebna ta ceramika. Ewentualnie sugeruję się wnętrzem, czyli jakie jest tam światło, tonacja kolorystyczna. To istotne, ponieważ jeżeli użyję w ceramice podobnych kolorów do tych we wnętrzu, dużym niebezpieczeństwem jest, że ona po prostu zleje się z tłem – wyjaśnia Adriana Witucka. I ocenia: - Bardzo podoba mi się akcja filmu, obsada. Też cała ekipa techniczna jest dobrana genialnie. Tam każdy szczegół jest zrobiony perfekcyjnie. Co w całości daje taki, a nie inny obraz, bo można zrobić naprawdę świetny scenariusz, zagrać wspaniale, ale jeżeli te niuanse nie są wydobyte, efekt jest trochę rozczarowujący. Tutaj, w tym filmie wszystko zagrało idealnie.