W Bydgoszczy powstał mural z wyjątkowym przesłaniem. To element kampanii MAKi - o równości i potrzebie wspólnego działania kobiet i mężczyzn

– Bardzo zależy nam na tym, aby poprzez tę kampanię uwrażliwić siebie na wzajemne potrzeby i oczekiwania. Chcemy pokazywać, że w społeczeństwie równie ważne są i kobiecy, i męski punkt widzenia. Powinny znaleźć się one w każdej wartościowej dyskusji, aby wypracowywać rozwiązania w duchu porozumienia i współpracy. To podstawa kapitału społecznego, którego potrzebujemy, aby Polska mogła jeszcze piękniej rozkwitać - mówi Zuzanna Piasecka, prezes Fundacji Empiria i Wiedza, która jest współorganizatorem kampanii (wspólnie z Fundacją State od Poland).

Ogólnopolska kampania w Bydgoszczy

Od maja ub. roku organizatorzy i goście specjalni MAKów podróżują po Polsce, by mówić o partnerstwie i współpracy pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz dążeniu do równości i zrozumienia. Oprócz licznych konferencji i owocujących w dyskusje spotkań, elementem kampanii jest tworzenie symbolicznych murali. Pierwszy z nich powstał w lipcu w Katowicach. Następne ozdobiły przestrzenie miejskie w Chorzowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, Kielcach, Sosnowcu, Warszawie i Rzeszowie. W ostatnich dniach odsłonięty został także mural w Bydgoszczy. Zlokalizowany na jednym z obiektów Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej (budynek D) obraz przedstawia kobietę i mężczyznę podróżujących tandemem. W mural wkomponowano elementy związane z Bydgoszczą, jak spichrze czy logo miasta. Autorem muralu jest Andrzej Tylkowski.