Przebiegł ponad 800 km wzdłuż najwyższych pasm górskich, by pomóc chorym dzieciom. Pokaz filmu i spotkanie z ultramaratończykiem

- To, co jest ważne, pojawienie się dzieci w projekcie tworzy korelację z fizyczną, ale też psychiczną walkę – to swego rodzaju alegoria walki z rakiem – podkreśla Szymon Makuch. Jak dodaje, jego motywacją do realizowania kolejnych dystansów jest myśl, że ma pewien „dług do spłacenia”. – Wobec kogo, nie wiem, ale mam w sobie takie poczucie, że chcę pomóc. Nie robię tego dla żadnych rekordów, ale traktuję to jako swego rodzaju misję – którą nawet mnie jest trudno wytłumaczyć. Po prostu zależy mi na tym, żeby to, co robię, miało jakąś namacalną wartość, mogło komuś pomóc.