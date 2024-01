Za nami "egzamin" na odpowiedzialność względem zwierząt. Jak wypadli bydgoszczanie?

Przyczyn sytuacji, w których podarowane "pod choinkę" zwierzę trafia do schroniska lub na ulicę może być wiele. To choćby znudzenie się żywym prezentem - brak chęci wychodzenia z nim na spacer czy chęci nauki i wyrozumiałości dla młodych zwierząt, które np. załatwiają się jeszcze w mieszkaniu czy gryzą przedmioty - lub w jakikolwiek inny sposób nie spełniają oczekiwań właściciela. Z tego powodu wiele schronisk w okresie świątecznym wstrzymuje adopcje - zwłaszcza zwierzaków młodych, szczeniąt i kociąt.

W Bydgoszczy akcja ph. "Zwierzę to nie prezent" nie jest prowadzona - przede wszystkim z uwagi na to, że zwierzęta przeznaczone do adopcji są przez ich właścicieli długo wyczekiwane. Adopcja wiąże się z licznymi procedurami, a potencjalni opiekunowi są sprawdzani pod wieloma względami, w tym warunków, w jakich ma mieszkać wymarzony pupil (to niekiedy sprawdzane jest także już po adopcji, żeby upewnić się, że zwierzaki są w dobrych rękach).