Stowarzyszenie Stukot prosi o wsparcie na leczenie zwierzaków. Trwa zbiórka internetowa

Akcję pomocy wsparło Stowarzyszenie Stukot w Bydgoszczy.

- O pomoc poprosiła mnie osoba, która wstydzi się swojej miłości do kotów. Boi się, że zostanie nazwana wariatką, wyśmiana, oskarżona o nieodpowiedzialność. A to dlatego, że wydaje na ich leczenie 15 tysięcy miesięcznie, że zadłuża się coraz bardziej, żeby zapewnić im godne życie. Ratuje koty od lat. Leczy i szuka im domów... Wiem, jak trudno jest znaleźć kotom dom, dlatego rozumiem, skąd wzięło się u niej 15 kotów... - informuje na swoim profilu w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Stukot. - Koty są już w zaawansowanym wieku i chorują bez względu na to czy pieniądze są, czy nie. Koszty leczenia całego stada pochłonęły całe oszczędności, pochłaniają bieżące dochody i nawet już to nie wystarcza. Zdesperowana kobieta sięgnęła po kredyt i wtedy przyznała się do tego, że sytuacja ją przerasta.