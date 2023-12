Za nami XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Natalia Sikorska z Bydgoszczy druga w Polsce!

Jak dodaje, Natalia jest uczennicą wybitnie uzdolnioną pod względem pisania prac literackich. W ub. roku została laureatką konkursu literackiego o Janie Pawle II. Jak sama mówi, udział w konkursie był dla niej niesamowitą przygodą, zwłaszcza, że nie spodziewała się zająć tak wysokiego miejsca na podium.

- Najważniejszym i najbardziej czasochłonnym etapem przygotowań było wyszukanie literatury, bo samo pisanie pracy trwało trzy dni. Zależało mi na tym, by wykorzystać ważne i wiarygodne źródła, więc poszukiwałam informacji nie tylko w Internecie, ale też w bibliotece. Miałam w tym duże wsparcie rodziców, którzy bardzo mi kibicowali i pana Wojciecha Jóźwiaka, który był moim opiekunem merytorycznym i po sprawdzeniu pracy mogłam liczyć na jego sugestie, co było bardzo pomocne - opowiada Natalia Sikorska. - Do samego końca nie wiedziałam, które miejsce zajęłam - tylko tyle, że jestem laureatką. Jestem szczęśliwa. Spodziewałam się raczej wyróżnienia niż drugiego miejsca i to była dla mnie naprawdę ogromna niespodzianka.