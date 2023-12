Wolontariusze bydgoskich szkół podstawowych ruszyli na pomoc seniorom z Fordonu

- To, co pewnie miało spaść na nas, zostało przez niektórych komentujących przerzucone na młodzież. Pojawiały się komentarze typu "kurator powinien się zająć sprawą pracy nieletnich". To jest przerażające. Takie komentarze pisały osoby spoza osiedla. Przyznaję, że obawialiśmy się, jak to się skończy, bo hejt nierzadko potrafi zniszczyć nawet najpiękniejszą inicjatywę... My, jako Spółdzielnia, jesteśmy już przyzwyczajeni do nieprzychylnych komentarzy, ale przed zamieszczeniem takich treści wobec dzieci, które chcą zrobić coś dobrego, pomóc drugiemu człowiekowi w ramach wolontariatu, warto się zastanowić, czy to właśnie ta młoda osoba tego nie przeczyta - podkreśla Magdalena Fiks. - Na szczęście wszystko się udało, młodzież jest pełna zapału, a seniorzy potrzebujący pomocy doceniają ją.