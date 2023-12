"Karma wraca" 2023 za nami. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca

Dlatego po raz kolejny we współpracy ze Stowarzyszeniem Stukot zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w naszej akcji "Karma wraca", w ramach której w zamian za przekazanie artykułów (w tym: koców, karmy, podkładów higienicznych, zabawek, legowisk, smyczy, żwirku czy smakołyków) mogli odebrać świąteczne drzewko. W akcję zaangażowali się także licznie stali partnerzy naszej akcji.

Po raz kolejny mieszkańcy Bydgoszczy, Osielska i okolic mieli okazję wesprzeć potrzebujące zwierzęta ze schronisk w naszym województwie. Tam właśnie braki odczuwane są przez cały rok, które szczególnie dotkliwe są w okresie zimowym, kiedy - oprócz braków w zapasach podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, miski, smycze, obroże czy koce dla psów i kotów - schroniska borykają się z brakiem materiałów do zabezpieczenia bud i kojców przed zimnem.

"Karma wraca" w Bydgoszczy i w Osielsku

Finał akcji miał miejsce w sobotę, 16 grudnia, na placu przed Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy oraz w niedzielę, 17 grudnia, na placu przed Urzędem Gminy Osielsko. Łącznie do rozdania mieliśmy 350 choinek, w tym 200 w Bydgoszczy i 150 w Osielsku. Celem zbiórki jest wsparcie Stowarzyszenia Stukot i Schroniska w Pruszczu oraz okolicznych schronisk.

Mieszkańcy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. W Bydgoszczy zebraliśmy około 300 kg suchej karmy, 112 kg karmy mokrej, 30 kg smakołyków, 70 zabawek, tyle samo koców, 7 legowisk, a także m.in. liczne smycze, obroże i in. Równie hojni byli mieszkańcy Osielska. Zebraliśmy tutaj: około 400 kg suchej i 160 kg mokrej karmy, 60 koców, 33 zabawki, ok. 50 kg smaczków i in.