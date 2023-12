Szpital Eskulap uruchamia w Bydgoszczy i w Osielsku świadczenia NFZ dla pacjentów kardiologicznych

Poradnia Kardiologiczna będzie działała zarówno w Szpitalu Eskulap w Osielsku, jak i w bydgoskim oddziale w Centrum Medycznym przy ul. Cichej w Bydgoszczy. Jak powiedziała nam Magdalena Gałczyńska, koordynator Public Relations placówki, z poradni korzystają już pierwsi pacjenci, a z informacji publikowanych na stronie internetowej szpitala wynika, że najbliższy wolny termin do poradni to 9 lutego.

- Otwarcie Poradni Kardiologicznej, dostępnej dla pacjentów objętych ubezpieczeniem Narodowego Funduszu Zdrowia to ogromne osiągnięcie. Udało się to po wielu miesiącach intensywnych negocjacji i jest to wynik ciężkiej pracy zarówno naszego zespołu medycznego, jak i administracyjnego - podkreśla Magdalena Gałczyńska.