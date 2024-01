Lokalne, klimatyczne i jedyne w swoim rodzaju. Dziś te bydgoskie lokale walczą o przetrwanie

- Ta jakość i produktu, i opakowania musi być wyjątkowa, ponieważ wciąż pamiętam to wrażenie, jakie wywarł na mnie ten sklepik w Belgii. I chciałam, żeby wszyscy w Bą tak właśnie się czuli. Żeby nie tylko co, ale też w jakiej formie im sprzedaję, zostawiło w nich ten pozytywny ślad – dodaje Angelika Makowska.

W swoim poście pani Angelika apeluje do mieszkańców o niezapominanie o mniejszych lokalnych przedsiębiorstwach. W rozmowie z nami podkreśla, że kiedy z mapy miasta znika nagle jakieś miejsce, pozostaje żal i rodzą się w głowie myśli: „A mogłem/mogłam tam zajrzeć, kupić kawę czy te 2-3 praliny”. Takie refleksje często przychodzą jednak, kiedy jest już za późno

- Zawsze mam nadzieję, że być może jeśli napiszę mieszkańcom, że mam trudną sytuację, to oni po prostu przyjdą, że wybiorą ten mały, niszowy produkt. Ale jeśli będę widziała, że już nic więcej nie dam rady zrobić, to po prostu zamknę to miejsce. Wyznaczyłam już sobie granicę, że jeszcze do końca marca zobaczę jak to będzie funkcjonowało… Natomiast póki jeszcze mogę i póki jest nadzieja, będę o to walczyć. Tak dla siebie, jak też dla innych wyjątkowych miejsc "z duszą" w Bydgoszczy, które mają podobne problemy.