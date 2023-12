Klub Wolontariatu w bydgoskim "Elektryku" działa prężnie od kilku lat. To "Zelektryzowani na poMOC"

Bydgoszcz. Cała szkoła rusza na pomoc!

Do działania w Klubie Wolontariatu nie jest wymagane członkostwo, bo w dobroczynne akcje angażują się wszyscy, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Za nimi szereg dobroczynnych akcji, w tym choćby zbiórki darów dla Schroniska dla Zwierząt, udział w akcji Szkoła Pamięta, w ramach której społeczność szkolna dba o opuszczone groby dzieci na pobliskim cmentarzu, a także byłych pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych czy udział w Maratonie Pisania listów Amnesty International, by upomnieć się o prawa drugiego człowieka . Uczniowie wyprowadzają na spacer czworonożnych podopiecznych schroniska i szerzą świadomość na temat profilaktyki zdrowia.

- „Zelektryzowani” dbają o zdrowie, bo to nasz priorytet: oddajemy regularnie krew, zapraszając do współpracy lokalną społeczność. Organizujemy spotkania z profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób męskich, ze względu na profil szkoły. Wsparliśmy Fundację Światełko, dzięki czemu wzięliśmy udział w akcji „Mosznowładcy”, a wkrótce zaprosimy na wykłady panie prowadzące kampanię „Biustowniczki” - opowiada Ewelina Lewicka.

Bydgoski "Elektryk" z fundacją DKMS będą wspólnie zachęcać do oddania szpiku

Dodatkowo, w tym semestrze "Zeektryzowani na poMOC" rozpoczęli także akcję „Przerwa na Ratunek”, by w razie potrzeby umieć w profesjonalny sposób udzielić pomocy poszkodowanemu. Podczas przerwy przeszkolony uczeń pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego przekazuje swoją wiedzę pozostałym uczniom, a nauka odbywa się na fantomach. Ponadto, szkoła zdobyła w tym roku fundusze na trzy stoły do ping-ponga, co umożliwi rozszerzenie sportowej oferty szkoły, a co za tym idzie - integrację dzięki wspólnej sportowej aktywności. W planach już także akcja promująca oddawanie szpiku kostnego, do której organizatorzy zaproszą lokalną społeczność. Akcja zostanie przeprowadzona we współpracy z Fundacją DKMS, a jej szczegółowy termin poznamy już w styczniu.