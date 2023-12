Outdoor jest Cool! Bydgoszczanka Julia Klinger wyróżniona w prestiżowym konkursie

- Dłonie są dość popularnym motywem w tematyce pomocy drugiemu człowiekowi, ale chciałam ugryźć to trochę inaczej - żeby przekaz był prosty, wymowny, a jednocześnie, żeby pozostawał w pamięci i skłaniał do refleksji za pomocą metafory - mówi nasza rozmówczyni. - Nie zawsze pomysł, rozwiązanie przychodzi od razu. Tym, co najbardziej mnie motywuje, jest... limit czasowy. A czasami wystarczy impuls. Tak było np., kiedy na zajęcia przygotowywałam plakat mający poruszać ważną problematykę społeczną. I na zajęciach z projektowania graficznego prowadzący pokazał nam wizytówkę fryzjera (w kontekście projektowania wizytówek). Zauważyłam na niej brzytwę i wtedy coś zaskoczyło. Na temat plakatu wybrałam przemoc słowną - zaprojektowałam zarys głowy człowieka, a w miejscu ust umieściłam żyletkę, co miało pokazać, że słowa potrafią ranić, że warto uważać na to, co mówimy, bo złym słowem można pozostawić głębokie blizny...