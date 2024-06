Na PBŚ otwarto wystawę plakatów poświęconą 20-leciu Polski w Unii Europejskiej. Stworzyli je studenci

- Dwadzieścia lat Polski w Unii to moment bilansu, ze wskazaniem na przyszłe wyzwania, które stoją przed Europą i jej mieszkańcami - mówi dra Ewa Sobczyk, jedna z kuratorek i koordynatorek wystawy. - Liczymy, że wpisująca się w jubileuszowe obchody wystawa studenckich plakatów stanie się wydarzeniem pobudzającym odmienne spojrzenie, odczucia i refleksje (studentek i studentów oraz odbiorców), odnoszące się do idei Unii Europejskiej, jej początków, rozwoju i transformacji, które nastąpiły przy udziale, jak i w samej Polsce.

Pomysłodawczynią wystawy była mgr inż. Agata Bukaluk z Politechniki Bydgoskiej.

- Pomysł zrodził się jeszcze w ubiegłym roku. Powodem była, oczywiście, 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii, która przypadała 1 maja 2024 roku - mówi mgr inż. Agata Bukaluk z Politechniki Bydgoskiej. - Od pomysłu do realizacji upłynęło trochę czasu, ale udało się. Nasi wykładowcy entuzjastycznie przyjęli pomysł, a studenci Wydziału Sztuk Projektowych ochoczo przystąpili do projektowania i wykazali się kreatywności.