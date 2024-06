Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Zobaczcie, jak wypadły uczelnie z kujawsko-pomorskiego

W Rankingu Uczelni Akademickich 2024 pozycję 73-80 zajął Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (w 2023 r. - lokaty 71-82). Uczelnia awansowała jednak z 20. na 19. miejsce w Polsce w Rankingu Uniwersytetów 2024 - wsk. 43,9.

- Każdego roku analizujemy ranking. Zajęta w nim pozycja to tylko jeden z wielu wskaźników, a sukcesy naszych pracowników i studentów, ich osiągnięcia naukowe oraz wkład w rozwój społeczności są najlepszym świadectwem wartości naszej uczelni - mówi Agnieszka Lewandowska z Dział Promocji i Komunikacji UKW - Należy pamiętać, że w zestawieniu kluczowe znaczenie mają kryteria spełniane głównie przez duże uczelnie, takie jak certyfikaty i umiędzynarodowienie. W porównaniu do ubiegłych lat zwiększamy liczbę kierunków studiów oraz projektów naukowych, jednocześnie utrzymując liczbę studentów mimo niżu demograficznego. To są nasze priorytety. Warto podkreślić, że znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w kryterium innowacyjności - wynalazczość. To duży sukces, zważywszy na fakt, że nie jesteśmy uczelnią stricte techniczną.