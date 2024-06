Minister nauki Dariusz Wieczorek z wizytą w Bydgoszczy. Padły pytania o limity na medycynę na PBŚ

Kiedy limity na kierunek lekarski na PBŚ? Minister: we wtorek mamy spotkanie w ministerstwie

- Spodziewałem się tego pytania - mówił minister Dariusz Wieczorek. - Dziś stawiamy na jakość kształcenia i na pewno nie będzie tak, że na każdej uczelni w Polsce będzie kierunek lekarski. Trzeba jednak docenić wysiłek Politechniki Bydgoskiej. Dziś, w obecności rektorów powiedziałem, że trzeba docenić też to, że uczelnia nie robiła naboru w ubiegłym roku, bo chciała poprawić infrastrukturę i dopełnić wszystkie zobowiązania stawiane przez Polską Komisję Akredytacyjną. To jest dobry kierunek.

Jakość kształcenia, współpraca z zagranicznymi uczelniami i budowa akademików

- To są często rozmowy, które dotyczą bieżących problemów, finansowania uczelni, środków z Unii Europejskiej i tego, co w tej ustawie powinno się zmienić - mówił minister Dariusz Wieczorek. - Te rozmowy dają już obraz, czego oczekuje polska nauka i co byśmy chcieli robić i realizować. Jeśli chodzi o rozwój nauki i uczelni, to współpraca całego środowiska jest tu ważna.

Minister nauki podkreślił też, że dziś kluczową sprawą jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, by polskie uczelnie wychodziły poza granice Polski, korzystanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy ze środków spójności.