Przed nami 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy

Festiwalowe wydarzenia rozpoczną się w czwartek, 21 marca, wernisażem wystawy „Bezkres. Nieokreślony. Nieskończony” Małgorzaty "Czarli" Bajki. W ciągu czterech dni uczestnicy Ethniesów będą mieli okazję zanurzyć się w morzu artystycznych doznań - to za sprawą licznych koncertów z nutką tradycji, warsztatów czy spotkań.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej „Ethniesy” jest organizowany w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy od 2012 r. Jego twórczynią i koordynatorką jest Dominika Kiss-Orska. Festiwal tradycyjnie rozpoczyna się wraz z budzącą się do życia wiosną, a dla wszystkich uczestników jest dobrą okazją do poznania sztuki z innej strony – tej nieco bardziej tajemniczej, przyciągającej śpiewem i muzyką do spotkania z obrzędem.

Bydgoskie Ethniesy 2024: potkania, warsztaty i kameralny spacer

Jak zapowiada koordynatorka wydarzenia, tematem przewodnim tegorocznej, jedenastej już edycji Ethniesów będzie „bezkresny krajobraz” – morze i widok z górskiego szczytu, wspomnienie pól Krajny, okolic Doliny Brdy, kwietnych łąk… - Chciałabym, żeby wiosną znalazła się przestrzeń na marzenia, oddech, namysł. Namysł, jak chcecie przeżyć najbliższy czas. Chcemy, żebyście podczas marcowych Ethniesów doświadczyli przestrzeni, żeby było wam najmilej i najbardziej komfortowo na świecie, w te pierwsze dni wiosny – zapowiada Dominika Kiss-Orska.

Festiwalowe wydarzenia rozpocznie wernisaż wystawy pt. „Bezkres. Nieokreślony. Nieskończony”, który odbędzie się w czwartek, 21 marca, o godz. 18 w foyer Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Autorką ekspozycji jest Małgorzata „Czarli” Bajka – artystka, graficzka, miłośniczka street artu, która na co dzień zajmuje się projektowaniem okładek płyt, tworzeniem animacji do utworów muzycznych oraz wizualizacji do koncertów. Realizuje także autorski projekt „Malunki Muzyczne”, w ramach którego tworzy murale inspirowane lokalną muzyką i kulturą. Wstęp wolny. W sobotę, 23 marca, o godz. 10 w Music Cafe Szpulka warsztaty pn. „Tańce Kresów Wschodnich” z Akademią Tańca Tradycyjnego. Uczestnicy będą mieli okazję poznać ćwiczenia rytmiczne, a także kroki i zasady obowiązujące w niescenicznych formach tańca tradycyjnego, wykonywanego na potańcówkach. Obowiązują zapisy ([email protected]). Koszt: 140 zł/os. (w przypadku par: 120 zł/os.).

W niedzielę, 24 marca organizatorzy Ethniesów zapraszają na kameralny spacer do lasu z Grzegorzem Gałązką, autorem strony Road to Nowhere. Zbiórka o godz. 10 przy pętli tramwajowej Łoskoń. O godz. 14. 30 w MCK pokaz filmu „Ballaké Sissoko: Historia Kory” (reż. Lucy Duran, Laurent Benhamou), opowiadającego dzieje jednego z najbardziej kultowych instrumentów afrykańskich. Z kolei o godz. 16 w Music Cafe Szpulka spotkanie z Gosią Zagajewską, autorką wierszy publikowanych m.in. na łamach „biblioteki”, Tlenu Literackiego” i w antologii „Głód”, a także opowiadań. Podczas niedzielnego spotkania opowie o swojej debiutanckiej powieści pt. „Wyrobiska”. Wstęp wolny.

Etniesy 2024 w Bydgoszczy. Przed nami spora dawka muzyki

Tradycyjnie podczas Festiwalu nie zabraknie koncertów. W czwartek, 21 marca, w MCK przed publicznością zaprezentują się dwa zespoły. Jako pierwsza (godz. 19) wystąpi Kapela Niwińskich w składzie: Mateusz Niwiński (skrzypce, śpiew), Justyna Piernik (śpiew), Agnieszka Niwińska (baraban, bęben obręczowy), Kuba Mielcarek (basetla, kontrabas) oraz Iga Wasilewska (skrzypce). Na Ethniesy zespół przyjedzie z nowym albumem pt. „Pogłosy”, który jest swego rodzaju wędrówką do źródeł polskiej muzyki tradycyjnej. Następnie (godz. 20.15) na scenie pojawi się PoMore TanzOrkiestra, powstała w 2018 r., tworzona przez artystów polskich i niemieckich, którzy na co dzień zajmują się tradycjami muzycznymi swoich rodzinnych regionów.

W kolejnych dniach wystąpią również: Transatlantyk & Piotr Damasiewicz, Mammal Hands, Sw@da & Maxim & Niczos, Patryk Zakrocki, Jausmė, Hajda Banda/Гайда Банда, ||ALA|MEDA||. Koncerty będą się odbywały w MCK oraz w Klubie Mózg. Dodatkowo, w piątek, 22 marca, o północy w Mózgu oraz w sobotę, 23 marca, o godz. 22.30 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się After Party z Kozberem. Festiwal zakończy koncert estońskiego duetu Puuluup (w składzie: Ramo Teder i Marko Veisson), który zagra dla publiczności w niedzielę, 24 marca, o godz. 19 w sali kinowo – widowiskowej MCK.

Szczegółowy program oraz informacje o biletach i zapisach na ethniesy.com.

