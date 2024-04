Bydgoszcz. Przed nami XIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje. Zapowiada się uczta dla kinomanów!

W tym roku hasłem przewodnim festiwalowych wydarzeń jest "taste", czyli "smak". Festiwal zainauguruje 14 kwietnia pokaz w ramach „Małych Animocji”, czyli włosko-francuska produkcja „Kurczak dla Lindy!” z 2023 r. (reż. C. Malta, S. Laudenbach). Wręczona zostanie również honorowa Nagroda za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Dubbingu, która w tym roku powędruje do Bartosza Wierzbięty - autora dialogów w polskiej wersji "Shreka", "Rybkach z ferajny", "Madagaskarze" czy "Kurczaku Małym". Warto przypomnieć, że "Animocje" to jedyny festiwal w Polsce, który wręcza to wyróżnienie. Spotkanie z aktorem odbędzie się w Music Cafe Szpulka o godz. 17.

Filmowe warsztaty, pokazy i masterclasss w Bydgoszczy

To jednak nie koniec atrakcji dla kinomanów. W ramach tegorocznej edycji festiwalu zaplanowano tradycyjnie liczne wydarzenia towarzyszące, w tym m.in. spektakl na żywo „Słowa, animacja, improwizacja”, wernisaż wystawy prac Wiktora Striboga „Product Displacement”, Q&A z gośćmi i twórcami, warsztaty tworzenia wideo przy użyciu analogowych systemów telewizyjnych, Masterclass z Martą Pajek „Figury Niemożliwe – pisanie tryptyku”, koncert zespołu Koń do filmów animowanych. Nowością będzie spotkanie literackie z Hanną Margolis połączone z promocją jej książki „Niewidzialna ręka. Filmy animowane kobiet w (męskich) strukturach kinematografii w Polsce”. Festiwal zakończy taneczne afterparty w Music Cafe Szpulka.

Animocje 2024 w Bydgoszczy. Ceny biletów

Tegoroczna edycja "Animocji" potrwa do 20 kwietnia. Bilet na Konkurs Filmów dla Dzieci i Młodzieży kosztuje 1 zł. Za wstęp na Konkurs Międzynarodowy zapłacimy 7 zł. Cena biletu na pokazy kuratorskie, Małe Animocje i filmy pełnometrażowe to 12 zł. Wejście na spektakl impro kosztuje 15 zł w przedsprzedaży oraz 20 zł w dniu wydarzenia. Cena za warsztaty to 15 zł (obowiązują zapisy). Istnieje także możliwość wykupienia karnetu za 130 zł, który uprawnia do wejścia na wszystkie wydarzenia biletowane poza warsztatami i masterclass. Na koncert zespołu KOŃ obowiązują bezpłatne wejściówki (do odbioru w kasie MCK oraz Młynach Rothera)