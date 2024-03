Wybitna aktorka, Wanda Rucińska, patronką Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy jednogłośnie radni zaapelowali do ministra kultury o wsparcie dwóch festiwali organizowanych przez bydgoskiego działacza Grzegorza Dudzińskiego.

- Mam nadzieję, że ten apel radnych do ministra przyczyni się w jakimś stopniu do uratowania tych cennych i potrzebnych inicjatyw. Dodam, że w festiwalu Widzący Duszą występują osoby niewidome i niedowidzące. Jest to zawsze wielkie i wzruszające przeżycie dla widzów o artystów. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym festiwalu! - stwierdza Grażyna Szabelska, wiceprzewodnicząca klubu radnych PiS.