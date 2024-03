Nagrody dla urzędników na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Prezydent zrzuca winę na poprzednika

To poprzedni prezydent winny?

- 62 tysiące, to o wiele mniej niż pani premier poprzedniego rządu przyznała. Podniosłem argumenty, że wynikały one z pracy w niedziele i święta, a wypłata nadgodzin wynikała z kodeksu pracy - ocenił prezydent. Gdyby nie dodatki specjalne dla zastępców prezydenta ich zarobki byłyby mniejsze niż zarobki dyrektorów.

Ostatnie orzeczenie Glównej Komisji Dyscypliny Finansowej

Do GKDF Rafał Bruski złożył następne odwołanie. - Komisja niecałe dwa tygodnie temu uznała za prawidłowe dodatki. Jedyny zarzut to podtrzymany to przyznanie nagród jubileuszowych - poinformował prezydent. - Uzasadnienia nie ma, przysługuje mi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co najmniej jeden dodatek specjalny został uznany za prawidłowy Jestem w tej chwili osobą niekaraną, jeżeli pojawi się pisemne uzasadnienie, wówczas zastanowię się czy dalej się odwoływać czy nie.