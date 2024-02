Nagrody, premie i podwyżki w bydgoskim ratuszu i Urzędzie Wojewódzkim. Poszły niemałe pieniądze

- Taka rozbieżność musi budzić wątpliwości, rozumiem, że te najwyższe stawki były wypłacone kadrze kierowniczej, ale to tylko pokazuje, jak władze miasta traktują urzędników - ocenia Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS, który ujawnił odpowiedź ratusza na swoją interpelację.

Premie były wypłacane pracownikom Urzędu Miasta Bydgoszczy od początku stycznia do lipca ub. roku w wysokościach 30, 50 i 55 procent wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od zajmowanego stanowiska. Nagrody natomiast wypłacono wszystkim pracownikom ratusza, oprócz prezydenta miasta. Tu jednak rozbieżności są olbrzymie, bo nagrody miały wysokość od 200 aż do 12000 zł.

Nagrody i cztery dodatki dla zastępców prezydenta

Te kwoty to jednak nic z porównaniu z tym, co dostali zastępcy prezydenta miasta. Ci dostali nie tylko nagrody, ale zwyczajowo dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę i tzw. dodatki specjalne. Kto ile dostał, nie wiadomo, bo ratusz podał tylko zsumowane kwoty. W przypadku zastępców nagrody wyniosły 47,7 tys. zł. Dodatki funkcyjne pochłonęły 97,5 tys. zł, pieniądze za wieloletnią pracę to 98 tys. zł, zaś dodatki specjalne - 101 686 zł. Ta ostatnia kategoria wynika z okresowego zwiększenia obowiązków danej osoby. W toku kontroli RIO nadal upominają burmistrzów, że przyznanie dodatku wymaga uzasadnienia.