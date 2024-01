Ma być nowy cmentarz na Rynkowie w Bydgoszczy. Ratusz zbiera wnioski

Celem opracowania planu jest m.in. przygotowanie terenu pod założenie nowego cmentarza na obszarze po północnej stronie ulicy ks. Narcyza Putza. Obecnie po południowej stronie tej ulicy oraz pomiędzy ulicą Ludwikowo i Rynkowską, znajduje się cmentarz parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Rynkowskiej i Witolda Pileckiego zlokalizowany jest cmentarz komunalny.

- Obie nekropolie znajdują się w granicach obszaru objętego projektem planu. Sporządzenie planu pozwoli na wskazanie niezbędnego układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, a także zasad kształtowania zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie cmentarzy oraz obszarów kolejowych - informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój dbając jednocześnie o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takimi opracowaniami objęte jest około 40 procent terenów w granicach miasta. Nowy plan opracowany zostanie dla terenu o powierzchni około 57 hektarów. Granice obszaru ograniczone są: do południa ulicą Witolda Pileckiego, od wschodu ulicą Zaświat, od zachodu terenami leśnymi oraz od północy terenami leśnymi, a także terenami przemysłowymi zlokalizowanymi w rejonie ulicy Ludwikowo.



Wnioski można składać do 16 lutego 2024r. Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Dodatkowo może podać dane do kontaktu - adres do korespondencji lub numer telefonu.