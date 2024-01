Mieszkańcy Bydgoszczy mogą składać wnioski do ważnego dokumentu. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań

Szczegółowe informacje o możliwości składania wniosków na wczesnym etapie przygotowania dokumentu zawarte są w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia planu. Wnioskodawca podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej. Wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może również podać dodatkowe dane do kontaktu: adres do korespondencji czy numer telefonu.