Zakazany owoc - to wydarzy się w kwietniowych odcinkach serialu. Kumru ulega wypadkowi!

Wkrótce w serialu Zakazany Owoc - to widzowie zobaczą w kwietniu

Zakazany owoc - o czym jest serial?

" Zakazany owoc " to turecki hit, który opowiada o losach ambitnej Yildiz, która marzy o bogactwie. Dziewczyna poznaje bogatą Ender, która prosi ją, aby uwiodła jej męża. Halit bowiem słynie z niewierności i słabości do pięknych kobiet. Dziewczyna zgadza się, jednak z biegiem czasu zaczyna darzyć Halita nicią sympatii. Wtedy wyjawia mu, dlaczego tak naprawdę zjawiła się w jego domu...

Zjawisko fake newsów na Facebooku to niestety rzeczywistość, z którą mamy do czynienia na co dzień. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się się kolejne niebezpieczeństwo – oferty…

► To może Cię zainteresować: W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" w artykule - publikujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia.

Ile odcinków serialu "Zakazany owoc" zobaczymy w Polsce?

W oryginale "Zakazany owoc" nosi tytuł "Yasak Elma". W Turcji jeden odcinek trwa około 100 minut. W Polsce podzielono je na ok. 45-minutowe odcinki, oznacza to tyle, że możemy spodziewać się emisji około 292 odcinków.

► To może Cię zainteresować: Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do artykułu - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.