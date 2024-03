Można powiedzieć, że Piotrowski to prawdziwy obywatel kujawsko-pomorskiego. Pochodzi z Grzybna, ale urodził się w Toruniu. Pierwsze kroki z piłką nożną stawiał w Unisłavii Unisław, ale "w papierach" jest wychowankiem Chemika Bydgoszcz. Grał także we Wdzie Świecie.

Jakub Piotrowski to wychowanek Chemika Bydgoszcz. Tak mieszka i żyje na co dzień

Jakub Piotrowski po meczu Walia - Polska

- Myślałem już przed spotkaniem, że to najważniejszy mecz w mojej karierze i tak teraz rzeczywiście czuję. Mentalnie przygotowywałem się tak samo, ale od środka czułem, że to coś wyjątkowego. Jednak jak gra się zaczęła, to wszystko wróciło do normy. Udało się, wszystko się skończyło z happy endem i jedziemy na Euro - powiedział 26-letni pomocnik Łudogorca Razgrad na antenie TVP Sport.

Jak dodał, miał moment strachu, gdy stracił piłkę w pierwszej połowie dogrywki, a gospodarze ruszyli z groźnym atakiem. - Muszę podziękować chłopakom, że wybroniliśmy się po tej mojej stracie, a później szacunek za rzuty karne, pewnie strzelane i wreszcie Wojtek Szczęsny na końcu zrobił swoje - zaznaczył Piotrowski.