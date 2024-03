Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego ma nowe obrazy. Jeden jest wyjątkowy [zdjęcia]

W środę zaprezentowano m.in. podwójny obraz Leona Wyczółkowskiego pt. „Święta Teresa” i „Niebo Gwieździste”. Dzieło z 1930 roku trafiło do bydgoskiego muzeum za sprawą żony malarza Franciszki Wyczółkowskiej. Ze względu na specyficzną, podwójną formę zadanie, przed którym stanęli konserwatorzy, było podwójnie trudne. Zespół musiał zaprojektować specjalną oprawę i przeprowadzić kwerendę w poszukiwaniu materiałów odciążających całą konstrukcję.

Wystawa „Teraźniejszość czasu przyszłego” to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy na kulturalnej mapie Bydgoszczy. Ekspozycja ukazuje dziesięć dekad funkcjonowania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego na tle społeczno-historycznym regionu, Polski i świata.

- Obrazy Wyczółkowskiego zyskały oprawę o formie, która nie tylko posiada walory estetyczne, ale jednocześnie spełnia funkcje z zakresu ochrony konserwatorskiej - mówi Gapińska.

Drugi eksponat to „Podwórko” autorstwa Bronisława Bartla, które zawędrowało do MOB w grudniu 2023 roku. Obraz zakupiło Stowarzyszenie ProLeonia, a środki na ten cel pozyskano z publicznej zbiórki. Bydgoskie muzeum posiada kilka prac tego artysty, jednak namalowane w 1912 roku „Podwórko” to dzieło wyjątkowe. Pochodzi bowiem z niereprezentowanego w zbiorach MOB wczesnego okresu działalności Bartla.