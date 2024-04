Sobota ze sztuką i zabawą. Piknik Leona Wyczółkowskiego i jego żony Franciszki na Wyspie Młyńskiej - zdjęcia

Kwiecień to dla Muzeum Okręgowego i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych miesiąc szczególny. 24 kwietnia 1852 roku urodził się bowiem Leon Wyczółkowski, patron obu tych bydgoskich instytucji.

8. edycja imprezy miała jednak szczególny charakter, bo w centrum uwagi znalazł się nie tylko sam „Wyczół”, ale także jego żona Franciszka. To właśnie ona - również w kwietniu, ale 1937 roku - wypełniła ostatnią wolę męża i przekazała władzom Bydgoszczy setki prac czarodzieja pejzażu. W zamian miasto miało zadbać o pamięć po twórcy, który ostatnie lata życia spędził w nieodległym gościeradzkim dworku. Warto też pamiętać, że od chwili narodzin „Franusi” minęło w tym roku, a dokładnie 17 stycznia, 150 lat.

Do zbiorów ówczesnego Muzeum Miejskiego trafiły obrazy, grafiki, szkice, a także pamiątki i przedmioty codziennego użytku – duża część tych eksponatów prezentowana jest w Domu Leona Wyczółkowskiego przy ulicy Mennica 7. I właśnie to miejsce na Wyspie Młyńskiej było gospodarzem sobotniego Pikniku Leona i Franciszki.