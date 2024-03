Rusza VI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - zasady, terminy, informacje

Informacje na temat kunkursu

Jury konkursowe czeka na zgłoszenia od 16 marca do 2 kwietnia 2024 r. Uczestnicy proszeni są o nadesłanie zdjęć obrazów, adresując email pod adres: [email protected]. Do maila należy załączyć dowód wpłaty (80 zł). Zgłoszenia praz można kierować również tradycyjną pocztą, kierując korespondencję pod adres Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz. Wstępny wybór prac do finałowej wystawy rozstrzygnięty zostanie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Następnie, na nadesłanie lub dostarczenie wybranych prac artyści mają czas do 11 maja 2024 r. (godz. 8-15). Wybór prac nagrodzonych nastąpi do 21 maja 2024 r. Wernisaż prac odbędzie się 6 lipca 2024 r., a wystawa czynna będzie do 1 września 2024 w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Ostateczny termin odbioru prac po wystawie mija 24 października 2024 r.