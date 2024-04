Otwarcie sezonu lotów czarterowych z lotniska w Bydgoszczy. Nowy kierunek to prawdziwy hit!

24 kwietnia pierwsi turyści polecieli z Bydgoszczy do tureckiej Antalyi. Boeing 737-800 zabrał na pokład 185 pasażerów. Była to inauguracja sezonu wakacyjnych lotów czarterowych z bydgoskiego lotniska. Potrwa on do 26 października.

- Do Antalyi lecimy już po raz piętnasty. Wrażenia są bardzo fajne. Bydgoskie lotnisko jest świetne, przytulne, komfortowe. Mogłoby być z niego więcej lotów - mówi jedna z pasażerek pierwszego w tym sezonie rejsu do Turcji.