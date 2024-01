Port Lotniczy Bydgoszcz podsumowuje 2023 rok. Padł rekord pasażerów rejsów czarterowych

366 067 to 144 procent łącznej liczby osób, które skorzystały z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w 2022 r. oraz 86 proc. w porównaniu z rokiem 2019 (czyli ostatnim przed wybuchem pandemii koronawirusa). Jak zauważa PLB w komunikacie, wielu z ponad 360 tysięcy podróżnych to „wczasowicze”, którzy w minionym roku chętnie wybierali się na wakacje z wylotem z Bydgoszczy.

W sezonie letnim obsłużono rekordową liczbę pasażerów rejsów czarterowych. Z oferty touroperatorów skorzystało 60 310 osób. To wzrost o ponad 42 proc. w porównaniu z 2019 oraz o ponad 94 proc. z rokiem 2022.

- Cieszymy się, że mieszkańcy naszego regionu coraz chętniej decydują się by to właśnie Port Lotniczy Bydgoszcz był początkiem ich podróży po świecie. Popyt na wakacyjne wyloty rośnie, a to zauważają touroperatorzy, czego efektem jest zaplanowanie w 2024 roku większej liczby rejsów na turystycznych kierunkach – mówi Monika Mejsner-Hermelin, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.