Za nami kolejna edycja Bydgoskiego Forum Szkół. Uczniowie podstawówek poznali ofertę edukacyjną

Bydgoskie Forum Szkół CV jest propozycją Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta oraz bydgoskich szkół i placówek oświatowych. Wydarzenie organizowane jest, by umożliwić młodym ludziom poszukiwania swojej dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Tegoroczna impreza odbyła się we wtorek, 26 marca w „Immobile Łuczniczce”. Młodzież mogła zaglądać do hali od godziny 9.00 do 14.00. Za każdym razem BFS przyciąga tłumy uczniów szkół podstawowych. Tak było i tym razem.

Zaprezentowało się po 16 techników i liceów. Uczniowie klas VII i VIII mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych o możliwym wyborze placówki po egzaminie ósmoklasisty. Wystawcy nie tylko zaprezentowali zainteresowanym ofertę edukacyjną, ale też pokazali możliwości rozwijania zainteresowań oraz pasji. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli ponadto sposobność porozmawiać z doradcami edukacyjno-zawodowym i przedstawicielami pracodawców.

W związku, z tym że organizatorzy starają się z roku na rok być coraz bardziej ekologiczni, tym razem ulotki reklamowe zastąpione zostały formą elektroniczną (kody QR).

W wydarzeniu wziął udział m.in. Rafał Bruski, prezydent grodu nad Brdą.