Nauczyciele i podopieczni z Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy pokazywali dzieciom świat osób niewidomych

"Środa z Profilaktyką" to cykliczne wydarzenie organizowane w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy. Tym razem, w Sali Obsługi Klientów przy ulicy Łomżyńskiej 33 odbyło się spotkanie poświęcone zmysłom osób niepełnosprawnych.

- Każda środa w NFZ to dzień systematycznej edukacji zdrowotnej. 27 marca, w ramach "Środy z Profilaktyką" przyjechali do nas wyjątkowi goście z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. To ośrodek zajmujący się edukacją, wychowaniem i rewalidacją dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.