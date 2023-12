To dzieje się z organizmem kiedy jesz buraki i pijesz sok z buraka. Właściwości i przeciwskazania [20.12.23]

Burak to niskokaloryczne warzywo bogate w potas, cynk, magnez, fosfor, żelazo, rubid i cez. W składzie buraka znajdziemy witaminy z grupy B oraz A, C, E, K. Ponadto burak jest źródłem błonnika pokarmowego, kwasu foliowego, przeciwutleniaczy, flawonaidów, antocyjanów i barwników mających działanie antyrakowe: choliny i betainy. Jak działają buraki i kto powinien je stosować w diecie, a kto unikać? Sprawdź >>>

Bogate w składniki odżywcze i posiadające wiele właściwości i leczniczych i wzmacniających organizm - takie są buraki. Warzywo to nieodłączny element bożonarodzeniowej Wigilii - jednym z tradycyjnych dań wieczerzy jest bowiem barszcz. Jakie konkretnie właściwości mają buraki oraz sok z buraka, kto powinien włączyć je do swojej diety, a kto powinien ich unikać i dlaczego?

Buraki to warzywa, które wydają się niedoceniane ze względu na swoje właściwości i nie służą jedynie do produkcji cukru. W wielu polskich domach serwowane są raz w roku - na Wigilię w formie barszczu. Warto jednak włączyć to niskokaloryczne warzywo do diety.

Warto wiedzieć, że gotowane buraki tracą większość swoich wartości odżywczych, dlatego warto sięgać po nieprzetworzony produkt z buraka, czyli sok. To właśnie w soku z buraka jest najwięcej składników mineralnych i witamin oraz składników, które wzmacniają organizm i pomagają zwalczać choroby.

W galerii wyjaśniamy, jakie składniki odżywcze mają buraki, kto powinien włączyć je do diety, a kto i dlaczego powinien ich unikać. Zobacz:

To może Cię zainteresować: Pomarańcze to owoce, które mają prozdrowotny wpływ na ludzki organizm. Te owoce są bogate w witaminy (szczególnie C), zawierają między innymi duże ilości żelaza, magnezu oraz fosforu, które są niezbędne w codziennej diecie. Nie wszyscy jednak mogą je spożywać. Wyjaśniamy, dlaczego i opisujemy, kto powinien ich unikać.

