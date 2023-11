Mamy przepisy na paszteciki wigilijne. Proste przepisy, sprawdzone przepisy na paszteciki

Paszteciki wigilijne z kapustą i grzybami. Sposób przygotowania ciasta: Ciasto musi być kruche i delikatne. Dzięki naszemu przepisowi właśnie takie będzie! Do rondelka wlewamy mleko i dodajemy masło, podgrzewamy do czasu aż masło się rozpuści. Zdejmujemy z palnika i czekamy aż płyn będzie letni, po czym wbijamy do niego dwa jajka i roztrzepujemy je. Mąkę mieszamy z drożdżami, cukrem, solą oraz gałką muszkatołową. Dodajemy do sypkiej masy połowę mleczno-maślano-jajecznego płynu i wyrabiamy ciasto. Jeśli ciasto będzie się kruszyć, dolewamy więcej płynu. Jeśli będzie zbyt mokre - dodajemy więcej mąki. Ciasto powinno być elastyczne, do wałkowania. Gotowe ciasto przykrywamy czystą lnianą ścierką i odstawiamy w miejsce, gdzie będzie rosnąć. Ciasto powinno rosnąć w temperaturze pokojowej, w miejscu gdzie nie ma przeciągu.

Paszteciki wigilijne z ciastem bez drożdży. Prosty przepis, który zawsze się udaje!

Sposób przyrządzenia ciasta bez drożdży na paszteciki wigilijne jest banalnie prosty. Do przesianej mąki dodajemy masło, dodajemy cukier, sól, wbijmy jajo i zagniatamy ciasto, stopniowo dodając śmietanę. Gdy ciasto będzie już zagniecione, formujemy z niego kulę. Ciasto zawijamy w folię spożywczą i umieszczamy na co najmniej pół godziny do lodówki. Po tym czasie ciasto nadaje się do rozwałkowania i nałożenia na niego farszu.

Do nadzienia można wykorzystać farsz z przepisu powyżej (z kapustą i pieczarkami) lub nadziać wigilijne paszteciki farszem z samych pieczarek. Jak go przygotować? To nie jest trudne!