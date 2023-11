Kapusta wigilijna i kapusta z grzybami. Przepisy Gessler, Wachowicz i Winiary. Jak przyrządzić kapustę na Wigilię?

Kapusta na wigilię. Bez tego nie może być Bożego Narodzenia!

Przepis na kapustę wigilijną. Kapusta z grzybami. Potrawa Magdy Gessler

► WAŻNA PORADA Jeśli w trakcie gotowania wigilijnej kapusty zdarzy się, że przypali się ona, to nie oznacza, że wigilijna kapusta jest do wyrzucenia. Jest na to sposób, by uratować przypaloną kapustę. Jeśli zauważymy, że kapusta się przypaliła, natychmiast przekładamy ją do nowego, czystego garnka. Do potrawy dodajemy jeden lub dwa... korki od wina. Pozwalamy zagotować się kapuście i gotujemy ją z korkami w środku przez 20-40 sekund, ciągle mieszając. Przykry zapach powinien zniknąć.