Pierniki na wigilię, ciastka świąteczne. Mamy najlepsze przepisy na pierniki na Boże Narodzenie

1. Przepis na pierniki na miodzie

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej

4-5 łyżek miodu pszczelego

pół szklanki cukru

3 jajka

2 łyżki masła

1 płaska łyżka sody

15 gramów przyprawy do piernika

10 gramów cynamonu

Sposób przygotowania. Pierniki na miodzie:

Rozbijamy jajka i oddzielamy żółtka od białka. Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy miód i masło. Mieszamy wszystko razem. Mąkę mieszamy z sodą, przyprawą do piernika i cynamonem. Łączymy składniki mokre z suchymi i mieszamy, by masa była jednolita. Ubijamy białka na sztywną pianę i dodajemy do ciasta. Jeśli ciasto jest zbyt gęste, należy dodać mleka.

Wykładamy gotowe ciasto na stolnicę i rozwałkowujemy placek o grubości około 1 centymetra. Wykrawamy foremkami z ciasta pierniki i układamy je na blasze do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia. Uwaga, należy kłaśc pierniki tak, by się ze sobą nie stykały - w trakcie pieczenia pierniku urosną, więc muszą być położone w odstępach od siebie. Pieczemy pierniki w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 15 minut.