Pyszne pierogi na wigilię Magdy Gessler i Ewy Wachowicz - przepis. Farsz grzybowy do pierogów mik

Pierogi to potrawa, która powinna znaleźć się na każdym wigilijnym stole. Ich przyrządzenie nie jest szczególnie trudne, ale kluczem do stworzenia pysznych pierogów jest miękkie ciasto i odpowiednio przyrządzony farsz. Podopowiadamy, jak przyrządzić pierogi na wigilię, jak ugnieść delikatne i smaczne ciasto oraz jak zrobić farsz do wigilijnych pierogów.