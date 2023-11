Barszcz na wigilię. Przepisy Magdy Gessler i Anny Starmach. Przepis na wigilijny barszcz

Barszcz na wigilię. Przepis Magdy Gessler

Do garnka, najlepiej o pojemności 10 lub 15 litrów wrzucamy pokrojone w ćwiartki buraki, zalewamy je wodą do wysokości 3/4 garnka, dodajemy kilka suszonych leśnych grzybów, 10 cebul w łupinach pieczonych w piecu (te powinny być w siatce, żeby nie zanieczyściły wywaru), 4-5 liści laurowych, pięć ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren pieprzu, opcjonalnie można dodać 4 selery, które nadadzą korzennego aromatu. Gotujemy wszystko na wolnym ogniu, by warzywa zmiękły.

Magda Gessler radzi, jak przygotować barszcz na Wigilię

Gdy zupa zaczyna się gotować, dodajemy 10-procentowy ocet, by zakwasić barszcz. Dodajemy ocet w takiej ilości, by barszcz nam smakował. Gotujemy nadal, na wolnym ogniu, dodając cukier i sól do smaku. Gotujemy do czasu aż buraki zrobią się miękkie. Gdy już buraki zmiękną, zdejmujemy garnek z gazu i dodajemy do barszczu łupiny z 20 jabłek, bogatych w pektyny (na przykład ze Złotej Renety), które zagęszczą barszcz, dodajemy również cztery przepołowione główki czosnku dla aromatu. Magda Gessler radzi, by dodać do barszczu - również, by podbić jego aromat, pędy kopru.