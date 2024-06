Prasówka 27.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pensja minimalna netto w lipcu 2024 - za kilka dni podwyżka. Co czeka nas w przyszłym roku? [27.06.2024]”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pensja minimalna netto w lipcu 2024 - za kilka dni podwyżka. Co czeka nas w przyszłym roku? [27.06.2024] Od lipca rośnie płaca minimalna w Polsce. Najniższe wynagrodzenia podniesione zostaną drugi raz w tym roku. W artykule piszemy ile w drugiej połowie 2024 roku wynosić będzie pensja minimalna w Polsce oraz o ile (prawdopodobnie) wzrośnie minimalne wynagrodzenie od 2025 roku - rząd przedstawił już swoją propozycję w tym zakresie.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [27.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność [27.06.2024] Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson!

📢 Omer z serialu Więzień Miłości - Erkan Meric na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z planu i życia prywatnego [27.06.2024] Turecki aktor Erkan Meric zyskał w Polsce dużą popularność dzięki roli Omera w serialu "Więzień Miłości". Konto aktora na Instagramie śledzi ponad 280 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się fotografiami - po opublikowanych zdjęciach widać, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Jaki na co dzień jest Erkan Meric i jak zapamiętaliśmy go z roli Omera w "Więźniu Miłości? Zobacz zdjęcia w galerii powyżej.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki [27.06.2024] Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [27.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [27.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [27.06.2024] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż [27.06.2024] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom [27.06.2024] Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze).

📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku [27.06.2024] W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma? 📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją [27.06.2024] Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach [27.06.2024] Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów [27.06.2024] Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Zabawki PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [27.06.2024] Pamiętasz, czym bawiły się kiedyś dzieci, które wychowywały się w czasach PRL-u? Niektóre z tych zabawek osiągają dziś zawrotne ceny. Grzybobranie, Młody Konstruktor, Mały Chemik, bierki, Flipper, Mózg, celuloidowe lalki, pluszaki z kultowych bajek, resoraki, blaszane bączki. Tych unikatowych szczególnie poszukują kolekcjonerzy. Warto poszperać w piwnicach i na strychach. Kartony ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Oto zdjęcia i aktualne ceny zabawek PRL. 📢 Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", na odważnych zdjęciach! [27.06.2024] Anna Maria Sieklucka, polska aktorka, zdobyła ogromną popularność dzięki roli Laury Biel w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku, a także najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Na Instagramie śledzi ją aż 4,3 miliona fanów. Często zamieszcza tu bardzo odważne zdjęcia. Zobaczcie, jak Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", prezentuje się na tych fotografiach.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się jeszcze w serialu. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! [27.06.2024] Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie! 📢 Paulina Smaszcz-Kurzajewska na gorących zdjęciach z wakacji. "Kobieta petarda" zachwyca figurą! [27.06.2024] "Kobieta petarda" zachwyca figurą! Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, właśnie opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 51-letnia dziennikarka chwali się figurą, którą mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Zobaczcie sami! Paulina Smaszcz kusi ciałem na zdjęciach z wakacji!

📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [27.06.2024] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak. 📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [27.06.2024] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy finansowe [27.06.2024] Fortuna kołem się toczy. Lipiec 2024 będzie przełomowy w sferze miłosnej dla wielu znaków zodiaku. Niestety to będzie też okres, w którym niektóre znaki zodiaku będą borykać się z problemami. Zła inwestycja, zapomniana rata, nagłe wydatki na auto. To nie będzie łatwy czas. Oto horoskop finansowy Wróżki Romy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy z pieniędzmi. 📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku są najbardziej zazdrośni. Ich zaborczość bywa toksyczna [27.06.2024] Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką... 📢 Horoskop zdrowotny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku powinny zadbać o zdrowie [27.06.2024] Nieleczona alergia, kontuzja, problemy z zatokami. Lipiec 2024 oprócz pięknej pogody, może przynieść niektórym znakom zodiaku trochę zmartwień. Te znaki zodiaku powinny zadbać o swoje zdrowie. Szczegóły Wróżka Roma zdradza w naszej galerii.

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku trafi strzała Amora! [27.06.2024] Przed nami lato pełne miłości! Oto horoskop na lipiec 2024. Te znaki zodiaku odnajdzie uczucie jeszcze w te wakacje. Wakacyjny romans, dawny znajomy, przyjaciel kryjący się ze swoimi uczuciami, a wreszcie ktoś nowy? To będzie przełomowy czas. Oto horoskop na lipiec 2024. Zobaczcie, którym znakom zodiaku będzie powodzić się w życiu uczuciowym. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! [27.06.2024] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się na przełomie czerwca i lipca. Życie Yildiz w niebezpieczeństwie [27.06.2024] W najbliższych odcinkach serialu "Zakazany owoc": Po szalonym wieczorze panieńskim Yildiz i pozostałe panie niczego nie pamiętają i nie mogą znaleźć Handan. Policjantka Sibel podstępem ściąga Emira na posterunek. Caner i Kumru mają wypadek samochodowy. Julia zakrada się do domu Yildiz, chce ją zabić! Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc"? Przeczytaj streszczenia w galerii i sprawdź, w które dni TVP 2 nie pokaże serialu w związku z transmisją meczów z EURO 2024. 📢 Na tych plażach nad Bałtykiem poopalasz się bez tekstyliów - top 10 plaż dla naturystów w Polsce [27.06.2024] Naturyzm, znany również jako nudyzm, to praktyka spędzania czasu na świeżym powietrzu, będąc nago. Jest to filozofia oparta na przekonaniu, że życie w harmonii z naturą i przyjęcie własnego ciała takim, jakim jest, prowadzi do lepszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. W Polsce nie brakuje zwolenników naturyzmu, którzy chętnie korzystają z lata i opalają się nago. W artykule znajdziesz 10 najpopularniejszych plaż dla naturystów nad Morzem Bałtyckim.

📢 To dzieje się z organizmem, kiedy jesz czereśnie - do lipca warto po nie sięgnąć. Komu mogą szkodzić? [27.06.2024] Czereśnie to jedne z najbardziej soczystych i słodkich owoców, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Obecnie trwa sezon na czereśnie, który w Polsce przypada na czerwiec i lipiec. W tym czasie owoce są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Zobacz, dlaczego warto sięgnąć po te owoce, jak one wpływają na zdrowie oraz kto i dlaczego powinien ich unikać.

📢 Połączyli siły, by wesprzeć zbiórkę na leczenie małej Noemi. W Białych Błotach odbył się charytatywny piknik rodzinny - zdjęcia Spotkanie z alpakami, koncerty, animacje dla dzieci, tor przeszkód - te i wiele innych atrakcji czekało na uczestników charytatywnego pikniku rodzinnego "Razem dla Noemi", który odbył się w Białych Błotach. Cały dochód z imprezy zasilił zbiórkę na kosztowne leczenie trzylatki w USA.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [27.06.2024] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki [27.06.2024] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia [27.06.2024] Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy...

📢 Przy tych schorzeniach warto jeść maliny. Mają one wyjątkowe właściwości [27.06.2024] Maliny to wyjątkowo delikatne i wrażliwe owoce. To jednak bardzo smaczny i bogaty w wartości odżywcze owoc, który idealnie nadaje się do deserów ale nie tylko. Aktualnie maliny dostępne są niemal przez cały rok, jednak najsmaczniejsze odmiany są dostępne w sezonie letnim między czerwcem a wrześniem. Zobaczcie jakie zalety ma jedzenie malin.

📢 "Zwierzęta na wojennych ścieżkach" Interesująca nowa wystawa w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych Słonie, konie, psy, gołębie, nawet delfiny i... pchły. Tysiące zwierząt na przestrzeni wieków służyło w armiach świata. Bydgoskie Muzeum Wojsk Lądowych otworzyło wystawę plenerową poświęconą właśnie zwierzakom w wojsku. Można ją oglądać od czwartku (27.06) przed siedzibą muzeum przy ul. Czerkaskiej w Bydgoszczy. 📢 Takie są proste triki na ślimaki w ogrodzie - LISTA. Tak się pozbędziesz wrogów na działce [27.06.2024] Jak skutecznie pozbyć się ślimaków bezmuszlowych z ogrodu i warzywniaka - nad tym zastanawia się wielu właścicieli działek i ogrodów. Ślimaki bezmuszlowe stały się zmorą wielu uprawiających przydomowe ogródki, a nawet tych, którzy zdecydowali się na warzywka w doniczkach. Ślimaki opanowują tereny zielone, szukając pożywienia, niszczą nasze uprawy. Niżej podajemy proste triki na ślimaki w ogrodzie - te sposoby wykorzystują inni działkowcy.

📢 Na PBŚ otwarto wystawę plakatów poświęconą 20-leciu Polski w Unii Europejskiej. Stworzyli je studenci Trzydzieści plakatów, które powstały z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, można już obejrzeć na wystawie w fordońskim kampusie Politechniki Bydgoskiej. Ich autorami są studenci Wydziału Sztuk Projektowych PBŚ.

📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05. 📢 Wielkie ćwiczenia w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Żołnierze testowali systemy W Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy zakończyła się tegoroczna edycja Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - CWIX. Tegoroczne ćwiczenia zgromadziły ponad 2500 ekspertów z 42 państw. Przetestowano ponad 480 systemów informatycznych i rozwiązań technicznych.

📢 Niedobór tych 2 witamin powiązano z parkinsonem. Zobacz, na które składniki uważać w ochronie przed chorobą mózgu Parkinson to wyniszczająca choroba mózgu, na którą nie ma lekarstwa. Naukowcy robią wszystko, by poznać jej przyczyny i wskazać sposoby ochrony. Teraz wskazują na deficyt dwóch witamin, który może mieć związek z jej rozwojem. Zobacz, jakich składników nie może zabraknąć w profilaktyce choroby Parkinsona. 📢 Jest zielone światło w sprawie medycyny na Politechnice Bydgoskiej. Kierunek lekarski coraz bliżej Po środowej konferencji (26 czerwca) ministra nauki w Warszawie, wiele wskazuje, że medycyna na Politechnice Bydgoskiej ruszy od października 2024 roku i uczelnia zostanie uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunku lekarskim. Jednak na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać. 📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Zobaczcie, jak wypadły uczelnie z kujawsko-pomorskiego W środę (26 czerwca) już po raz 25. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. W zestawieniu sklasyfikowano też uczelnie z Kujaw i Pomorza. Które miejsca zajęły?

📢 Tak będą wyglądały nowe parkomaty w Bydgoszczy. Trwa teraz produkcja urządzeń Drogowcy z Bydgoszczy pokazali, jak będą wyglądały nowe parkomaty. Montaż urządzeń ma rozpocząć się jeszcze w wakacje. W urządzeniach będzie można zapłacić kartą. 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 26.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 Ujejskiego w Bydgoszczy: skrzyżowanie tylko dla robotów - komentarz Jarosława Reszki Miło jest przekonać się, że dziennikarskie interwencje wciąż mają siłę sprawczą. Piję tu do skargi mieszkańca Szwederowa na skrzyżowanie ulic Kcyńskiej i Pięknej. 📢 Awantura na skwerze Leszka Białego w Bydgoszczy. Młodzież zatrzymana przez policję Dwóch nastolatków zostało ujętych po interwencji policji na skraju osiedla Siedlanka w Bydgoszczy. Zaczęło się od wezwania służb w związku z dewastowaniem przez grupę młodych ludzi ogrodzenia na skwerze Leszka Białego. Skończyło się na zarzutach o znieważanie policji. Jednemu z zatrzymanych trzeba było założyć kaftan bezpieczeństwa.

📢 "Uwaga! Tramwaj ma pierwszeństwo". Czy takie napisy mogą pojawić się w Bydgoszczy? „Uwaga! Tramwaj ma pierwszeństwo” – takie napisy z dodatkowo namalowanym tramwajem pojawiają się od ubiegłego roku na chodnikach w Toruniu. Sprawdzamy, czy wprowadzenie podobnego rozwiązania planowane jest w Bydgoszczy. 📢 100-latka na przejeździe w Bydgoszczy. Chodziła zdezorientowana między szlabanami Na pomoc seniorce ruszył Robert Tokarski, który widział całą sytuację. Pomógł kobiecie wydostać się poza rogatki. Chwilę potem przez przejazd przemknęły trzy składy. "Żaden z kierowców, którzy czekali przed szlabanami, nie ruszył się, by pomóc". 📢 Olimpijska reprezentacja Kujaw i Pomorza coraz mocniejsza. Oni pojadą do Paryża! Dokładnie miesiąc przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich sprawdzamy, ilu sportowców z regionu pojedzie do Paryża i kto jeszcze ma szanse na przepustkę olimpijską.

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się w końcówce czerwca. Mauro przed ślubem spędza noc z Teresą Ktoś usiłuje porwać Marię Luisę, ale Trini ją ratuje. Gdy Ramon wraca z komisariatu, na wieść o tym decyduje, że natychmiast wyjadą z miasta. Emiliana, żona sekretarza Oliwy, prosi Cayetanę, by pomogła jej odszukać męża. Mauro przyznaje Humildad, że kiedyś kochał Teresę. Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w tym tygodniu. Streszczenia odcinków znajdziesz w naszej galerii! 📢 Dodaj ten składnik do doniczki i patrz, jak twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Sprawdzone triki babci Teresy! Twój zamiokulkas rośnie wolno? A może nie wypuszcza nowych liści? Przedstawiamy sprawdzone sposoby babci Tereski. Tak sprawisz, że twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Wystarczy dodać ten jeden składnik do doniczki. Te rzeczy na naturalne odżywki masz w zasięgu ręki!

📢 "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca czerwca. Przerwa w emisji serialu z powodu EURO 2024 Trwa faza grupowa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Na antenach TVP 1 i TVP 2 kibice mogą obejrzeć wszystkie mecze. Z powodu transmisji spotkań emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się z przerwami. Najbliższy odcinek tureckiej telenoweli obejrzymy w poniedziałek, 24 czerwca. Sprawdź, kiedy TVP 1 pokaże kolejne odcinki serialu "Złoty chłopak" oraz, co się wydarzy - streszczenia zamieszczamy w galerii. 📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm.

📢 Cierpisz na dnę moczanową? Koniecznie wyklucz te warzywa z diety Dna moczanowa jest schorzeniem, które dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Choroba ta jest spowodowana nagromadzeniem kryształków kwasu moczowego w stawach, co prowadzi do silnego bólu i zapalenia. W leczeniu dna moczanowa dieta odgrywa kluczową rolę, pomagając w kontrolowaniu poziomu kwasu moczowego i redukcji częstotliwości ataków. Podpowiadamy, jakich warzyw unikać przy tym schorzeniu. 📢 Te znaki zodiaku znajdą miłość pod koniec czerwca. Oto horoskop Wróżki Romy Przed nimi lato pełne miłości. Te znaki zodiaku zakochają się jeszcze w czerwcu. Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Oto horoskop miłosny na końcówkę czerwca 2024. Zobacz, jakie znaki zodiaku zdąży trafić strzała Amora! 📢 Takie są objawy odwodnienia - zobacz, czym to grozi. Konsekwencje mogą być bardzo poważne! Przed nami kolejna fala upałów. W taką pogodę należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Odwodnienie to stan, który może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i samopoczucia. Jest to więcej niż tylko uczucie pragnienia – to sygnał, że nasz organizm potrzebuje wody do prawidłowego funkcjonowania. Woda stanowi około 75% masy naszego ciała, co podkreśla jej znaczenie dla naszego zdrowia. Odwodnienie może prowadzić do wielu nieprzyjemnych objawów, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać życiu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest odwodnienie, jakie są jego przyczyny i objawy, oraz jak możemy skutecznie zapobiegać temu niebezpiecznemu stanowi.

📢 Policja wyjaśnia okoliczności kolizji bydgoskiego autobusu. Co z poszkodowanymi pasażerami? Bydgoscy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności poniedziałkowej kolizji autobusu międzygminnego linii 41 z drzewem, do którego doszło w Kusowie, w powiecie bydgoskim.

📢 Bydgoszcz. Czujność pracowniczki Poczty Polskiej uratowała seniora przed utratą pieniędzy Do Filii Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 46 zgłosił się klient w wieku około 75 lat, który przelewem natychmiastowym chciał wpłacić na konto 5.000 zł. Przelew został cofnięty, ponieważ okazało się, że wskazane konto było zamknięte. Senior pojawił się jednak w placówce ponownie, próbując wpłacić 5.000 złotych na konta, których numery ktoś mu przesyłał smsem. 📢 Minister nauki Dariusz Wieczorek z wizytą w Bydgoszczy. Padły pytania o limity na medycynę na PBŚ Dariusz Wieczorek, minister nauki, gościł w poniedziałek (24 czerwca) w Bydgoszczy. Na UKW spotkał się ze społecznością akademicką województwa kujawsko-pomorskiego: rektorami uczelni z regionu, studentami, a także z władzami samorządowymi i mediami.

📢 Klaudia Halejcio kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zdjęcia Klaudia Halejcio pierwsze kroki w aktorstwie zaczęła stawiać już w wieku ośmiu lat. Od najmłodszych lat wróżono jej świetlaną karierę, ale dziś coraz rzadziej możemy ją oglądać w filmach i serialach. Obecnie Halejcio spełnia się jako influencerka, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko 900 tysięcy osób. Postanowiliśmy przypomnieć, jak 34-latka dojrzewała na oczach milionów Polaków. Zobacz, jak Klaudia Halejcio wyglądała kiedyś i dziś. 📢 Arkadiusz Tomiak - znany operator filmowy, zginął w wypadku samochodowym pod Tucholą. Jest zbiórka na wsparcie jego rodziny Arkadiusz Tomiak - znany i ceniony operator filmowy, który pracował m.in. przy takich filmach, jak "Karabla", "Daleko od okna" czy "Obława" - zginął w wypadku samochodowym pod Tucholą 10 czerwca 2024 roku. Zostawił żonę i dwie córki. Przyjaciele rodziny utworzyli zbiórkę na wsparcie jego bliskich.

📢 Oskarowa gala w Bożenkowie. Bożeny i Bożenny na czerwonym dywanie To już tradycja, że Bożeny i Bożenny z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy świętują swoje imieniny w Bożenkowie. Tegoroczne spotkanie, z racji jubileuszu, było iście gwiazdorskie. 📢 20 lat Jutrzenki w Grupie Colian! Takie słodkości są produkowane w Bydgoszczy. Tak bawili się pracownicy na pikniku "20 lat na słodko" Grupa Colian świętuje jubileusz 20-lecia włączenia bydgoskiej Jutrzenki – zakładu z długoletnią tradycją cukierniczą w produkcji ciastek, wafli i żelków – w struktury organizacji. Decyzja ta zapoczątkowała rozwój firmy w segmencie słodyczy i na przestrzeni lat przyniosła ponad ośmiokrotny wzrost przychodów. Obecnie Grupa Colian zatrudnia 2500 osób, posiada 12 silnych marek, prężnie rozwija się i planuje ekspansję na rynki zagraniczne.

📢 Ster na Bydgoszcz 2024 - nad Brdą trwa wielkie święto wodniaków. Zobaczcie zdjęcia Parada Jednostek Pływających, wyścigi smoczych łodzi, koncerty, pokazy flyboardów i moc innych atrakcji - w sobotę (22 czerwca) już po raz piętnasty rozpoczął się Ster na Bydgoszcz, czyli Bydgoski Festiwal Wodny. Potrwa dwa dni. 📢 Festyn "Gramy dla Onko" w Fordonie. Na wsparcie bydgoskiej onkologii dziecięcej - mamy zdjęcia Alpaki, przejażdżki na kucykach, stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez gospodynie wiejskie, 10 artystów na scenie, a na finał pokaz baniek mydlanych i wystrzał kolorów - w Fordonie już po raz drugi odbył się w sobotę (22 czerwca) festyn charytatywny "Gramy dla Onko".

📢 Kolejny zlot zabytkowych autobusów w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie zdjęcia W Bydgoszczy w sobotę (22.06) odbył się kolejny zlot zabytkowych autobusów organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Podczas trwającej osiem godzin imprezy można przejechać się dawnymi autobusami komunikacji miejskiej.

📢 Serial "Akacjowa 38". Kiedy następny odcinek? Sporo przerw przez EURO 2024 W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38": Casilda jest załamana, bo dowiaduje się, że Martin zostanie stracony. Prośba o ułaskawienie została odrzucona. Humildad próbuje popełnić samobójstwo. Oliva wdziera się do domu Cayetany. Oznajmia jej, że chce z nią być aż do śmierci. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia i sprawdź, w jakie dni TVP nie pokaże serialu "Akacjowa 38" w związku z transmisją meczów z EURO 2024. 📢 Tak wygląda teraz sułtanka Hurrem. Meryem Uzerli wychowuje dwie urocze córeczki - zdjęcia W wieku 27 lat dostała rolę sułtanki Hürrem, która odmieniła jej życie. Meryem Uzerli dzięki serialowi "Wspaniałe stulecie" zyskała światową rozpoznawalność, ale w momencie, gdy była u szczytu kariery rozpadł się jej związek i przeżyła załamanie. Jak dziś wygląda aktorka, która wcielała się w rolę Hürrem? Zobaczcie najnowsze zdjęcia.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tak mieszka Jerzy Dudek. Były bramkarz Realu Madryt ma piękny dom z ogrodem [zdjęcia] Jerzy Dudek rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski i wystąpił na mistrzostwach świata w Korei i Japonii. W 2005 r. wraz z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu piłkarskiej kariery został ekspertem i komentatorem sportowym. Zobaczcie, jak mieszka Jerzy Dudek. Dom byłego bramkarza Realu Madryt jest bardzo nowoczesny.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Polacy pokochali go za rolę MacGyvera. Tak dziś wygląda Richard Dean Anderson - aktor ma 74 lata Serial "MacGyver" w latach 90. bił w Polsce rekordy popularności. Miliony Polaków z niecierpliwością czekały na kolejny odcinek przygód Angusa MacGyvera, który potrafił sobie poradzić w każdej sytuacji, wykorzystując do tego jedynie to, co miał pod ręką. Odtwórcą głównej roli w uwielbianym serialu był Richard Dean Anderson. Sprawdziliśmy, jak dzisiaj wygląda aktor, który na początku roku obchodził 74. urodziny.

📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia. 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

📢 Narzeczona Skiby - Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl". 📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje.

📢 Podróż do lat 90. Kolejka przed bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Tak wygląda dom Teresy Werner w środku. Zaglądamy do jej posiadłości - tak mieszka diwa śląskich szlagierów Teresa Werner należy do grona najpopularniejszych artystów muzyki rozrywkowej – co więcej, nazywana jest królową śląskich szlagierów. Mimo 65 lat piosenkarka zachwyca figurą i urodą. Po koncertach uwielbia wracać do swojego domu w Koszęcinie. Sprawdzamy, jak mieszka Teresa Werner.

