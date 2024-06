Bydgoszczanka skarży się na stan jezdni na Piaskach. Po ulewach woda z ulicy spływa pod jej dom

O równaniu drogi gruntowej na ulicy Wąwelskiej na bydgoskich Piaskach pisaliśmy w marcu. – Drogowcy wysypali na drogę zmielony asfalt wielkości jabłek. Wyrównano to, ale po pracach, wygląda to tak, że na części ulicy leżą kawałki gruzu. Nie da się po tym chodzić, ale też trudno jeździć – mówił nam wówczas Robert Nawrot ze Społecznego Komitetu Osiedla Piaski.

Dodatkowy problem pojawia się podczas intensywnych opadów, co można było zauważyć na przełomie maja i czerwca. Pani Lilianna, mieszkanka ul. Wąwelskiej, pokazuje zdjęcia i nagrania po jednej z ulew. Woda zalała głównie teren przed budynkiem. Do garażu dopłynęło jej niewiele, ale to głównie przez to, że przed nim właściciele zamontowali kratkę odpływową. Obawia się jednak, że następnym razem może być gorzej.