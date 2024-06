Prace przy torowisku na Babiej Wsi w Bydgoszczy ruszą na początku przyszłego roku? Jest na to szansa

W 2017 roku podczas prac związanych z budową nad Brdą apartamentowca Nordic Astrum w stronę rzeki zaczęła się osuwać skarpa, co stanowiło zagrożenie dla torowiska. Budowa całkowicie stanęła, ale problem pozostał. W 2018 roku z powodu powstania osuwiska, naruszenia konstrukcji nasypu oraz zniszczenia torowisko na odcinku ok. 200 m zamknięto część trasy przez Babią Wieś. Tramwaje całkowicie przestały tędy jeździć w 2020 roku.

W kwietniu 2021 r. teren, na którym miał powstać wieżowiec przejęła po spółce Nordic Development spółka B-29 z Radzymina. Nowy inwestor zapowiadał wówczas, że planuje kontynuację budowy. Formalności jednak się przedłużają. W marcu 2024 r. pisaliśmy o konieczności wykonania nowej ekspertyzy geologicznej, która ma pozwolić na wrócenie do budowy apartamentowca. Ta jest gotowa.

– Mamy ekspertyzę, którą zrealizowała firma dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tej ekspertyzie jest, że należy zabezpieczyć wykop i jeżeli będziemy chyba na pierwszym poziomie, to będzie można wrócić do inwestycji oraz zakończyć inwestycję torowiska w Babiej Wsi – przekazał w środę na sesji Rady Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Liczymy na to, że działania w terenie zaczną się jeszcze w tym roku, żebyśmy już w przyszłym mogli przystąpić do dokończenia tej jakże ważnej inwestycji w Babiej Wsi – uzupełnił.