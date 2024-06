"Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku lipca - streszczenia. Będą kolejne przerwy w emisji serialu

Sprawdzamy, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38". Widzowie nie zobaczą serialu od soboty (29 czerwca) do wtorku (2 lipca). TVP 2 będzie pokazywać w tym czasie mecze w ramach Euro 2024. W galerii zamieszczamy streszczenia "Akacjowej 38" do 10 lipca. >>

TVP VOD