Big Brother - tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji programu. Niektórych trudno rozpoznać

Big Brother - finał oglądało 10 mln osób

Pierwsza edycja Big Brothera emitowana była od 4 marca do 17 czerwca 2001 roku. Do udziału w programie zgłosiło się ok. 10 tys. chętnych. Spośród nich wyłoniono 100 osób, które wzięły udział w testach przed kamerą. Ostatecznie w reality show wystąpiło 15 uczestników. Dom Wielkiego Brata znajdował się w Sękocinie Starym pod Warszawą.

Prowadzącymi program byli Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow. Finał 1. edycji oglądało blisko 10 milionów osób i był to najchętniej oglądany program telewizyjny w Polsce w 2001 r. Zwyciężył Janusz Dzięcioł, który otrzymał nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych.

Po emisji programu niektórzy uczestnicy zrobili karierę medialną. Dużą popularnością cieszyli się przede wszystkim Klaudiusz Sevkovič i Manuela Michalak, których mogliśmy oglądać w telewizji. Nie wszystkim jednak odpowiadała sława i rozgłos. Karolina Pachniewicz wyjechała do Anglii, gdzie mieszka do dziś, natomiast Małgorzata Maier zajmuje się ceramiką.