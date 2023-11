Manuela Michalak - tak teraz wygląda. Zobacz, jak przez lata zmieniła się gwiazda Big Brothera

Tak zmieniła się Manuela Michalak z Big Brothera

1. edycja Big Brother - ciekawostki

Pierwsza edycja Big Brothera emitowana była od 4 marca do 17 czerwca 2001 roku. Do udziału w programie zgłosiło się ok. 10 tys. chętnych. Spośród nich wyłoniono 100 osób, które wzięły udział w testach przed kamerą. Ostatecznie w reality show wystąpiło 15 uczestników. Dom Wielkiego Brata znajdował się w Sękocinie Starym pod Warszawą.