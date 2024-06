Co z drogami dojazdowymi do Akademii Muzycznej i remediacją sąsiedniego terenu?

Przetarg unieważniono, bo prace mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia metalami ciężkimi dalszych obszarów, ale i z uwagi na większą niż zakładano skalę inwestycji pod względem finansowym i technicznym . Jeszcze w 2023 r. miasto informowało, że prowadzone są analizy, aby przygotować plan koniecznej remediacji terenu, a następnie móc wprowadzić korekty do dokumentacji dotyczącej budowy dróg dojazdowych.

Z powodu wykrycia zanieczyszczenia gruntu przetarg na budowę dróg dojazdowych do powstającego nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy unieważniono w lipcu 2023 r. Było to pokłosie zlecenia wcześniej wykonanie opinii o stanie środowiska gruntowego. – Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz chemicznych stwierdzono m.in.:

Gdy w marcu 2023 r. uruchamiano postępowanie, zakładano, że prace po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy roboty mają potrwać ok. półtora roku . Sama budowa AM ma zakończyć się w 2026 roku. Zapytaliśmy bydgoski ratusz czy plan remediacji jest gotowy i kiedy możliwe będzie przystąpienie do budowy dróg.

– Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej aktualnie przygotowuje się do powtórzenia przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego układu komunikacyjnego obsługującego nowy kampus Akademii Muzycznej. W połowie czerwca br. uzyskaliśmy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zobowiązującą do remediacji terenu, na którym powstawać będą drogi. Zakłada ona wymianę gruntu pod nowymi jezdniami oraz jego utylizację. Ten zakres prac uwzględni postępowanie ZDMIKP – informuje „Express Bydgoski” Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Coraz więcej widać

W styczniu 2024 r. na szczyt 30-metrowej budowli nowej AM wciągnięto wiechę. Z końcem poprzedniego roku wykonawca – firma Unibep – wzniosła ostatnie kondygnacje gmachu i przystąpiono do prac wewnątrz obiektu. Budynek będzie składał się z ok. 640 pomieszczeń (sale dydaktyczne, sala prób, pomieszczenia gastronomiczne i dom studenta). Sercem obiektu będą sale koncertowe: symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa oraz organowa.

Budynek zaprojektowano z naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz maksymalną efektywność energetyczną. Pod tym kątem ma to to być najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Cały kampus zajmie powierzchnie ok. 3 hektarów. Koszt prac budowlanych to ponad 400 mln zł – inwestycja w całości finansowana jest ze środków budżetu państwa. Decyzję o dofinansowaniu podjęto w 2020 roku.