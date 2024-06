Nowy serial w TVP jeszcze w czerwcu. "La Promesa - pałac tajemnic" - będzie hit oglądalności? O czym jest telenowela?

Opis fabuły serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Serial przenosi nas do końca XIX wieku, do malowniczych południowych regionów Hiszpanii. Główna bohaterka, Jana, jako dziecko była świadkiem brutalnego morderstwa swojej matki i porwania brata. Po latach poszukiwań, jej trop prowadzi do rodziny Lujan. Aby zebrać informacje na temat tragedii, Jana zatrudnia się jako służąca w ich posiadłości "La Promesa". Podczas przygotowań do ślubu Tomasa, dziedzica rodu, Jana ratuje z katastrofy lotniczej jego młodszego brata Manuela, co prowadzi do burzliwego romansu. Jednakże, gdy dochodzi do morderstwa Tomasa, podejrzenia padają na Janę, co jeszcze bardziej zagęszcza intrygę.