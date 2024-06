Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę

Spore wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów. Komu przysługują dodatkowe pieniądze?

- Pomniejszenie emerytury osobie, która przeszła na wcześniejszą emeryturę jest niezgodne z konstytucją - taki jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jego skutkiem może być wznowienie postępowania dla tych emerytów, którzy złożyli skargę konstytucyjną.

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku podkreślił, że w tej sprawie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa. Według wyliczeń ZUS, zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. obywateli. Mowa o kobietach urodzonych w latach 1949-1959 (z wyłączeniem rocznika 1953, który został uwzględniony w innym wyroku TK) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz w 1954 r. Te osoby złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku.