Agresywny kierowca autobusu w Bydgoszczy? Co wydarzyło się na pętli w Myślęcinku?

Z pierwszych informacji, jakie dotarły do redakcji w tej sprawie, wynikało, że do zdarzenia doszło w sobotę 22 czerwca na końcowym przystanku autobusu w Myślęcinku, w godzinach 22-23.

Chodziło o pasażera, który jechał najpierw na pętlę na Błoniu, a potem wrócił tym samym autobusem do Myślęcinka. 41-letni mężczyzna miał spać w trakcie jazdy. Nasz rozmówca przyznaje, że pasażer mógł być pod wpływem alkoholu. Co wydarzyło się potem? To jest przedmiotem ustalania przez policję.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że rzekomo kierowca miał domagać się od pasażera, by ten opuścił autobus, potem została użyta siła oraz (warto zaznaczyć, że to informacja na razie nie potwierdzona przez policję) gaz. Poszkodowany mężczyzna miał trafić do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Miał doznać, m.in. złamania kości szczęki. Policja na razie ostrożnie odnosi się do ustaleń w sprawie.